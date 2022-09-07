سقوط جسر لحظة افتتاحه في الكونغو.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط جسر لحظة افتتاحه في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو.

وأظهر الفيديو عدد من المسؤولين أثناء قص شريط التدشين، حيث سقط الجسر لحظة الافتتاح، ما أثار الكثير من السخرية.