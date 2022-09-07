سقوط جسر لحظة افتتاحه في الكونغو.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط جسر لحظة افتتاحه في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو.
وأظهر الفيديو عدد من المسؤولين أثناء قص شريط التدشين، حيث سقط الجسر لحظة الافتتاح، ما أثار الكثير من السخرية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط جسر لحظة افتتاحه في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 7, 2022
وأظهر الفيديو عدد من المسؤولين أثناء قص شريط التدشين، حيث سقط الجسر لحظة الافتتاح، ما أثار الكثير من السخرية.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/g2qZcpGtwB