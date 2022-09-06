لعدم حمايته بيانات القاصرين.. بروكسل تغرّم "إنستغرام" 405 ملايين يورو

أعلنت "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات"، أمس، أنّها فرضت باسم الاتّحاد الأوروبي على "إنستغرام" غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة "بيتا"، الشركة الأمّ لفيسبوك، بيانات القاصرين كما ينبغي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدّث باسم الهيئة الناظمة قوله: "لقد اتّخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينصّ على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الاسبوع المقبل".

وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.