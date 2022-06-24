لحظة إنقاذ طفل معلق على ارتفاع أكثر من 40 متراً.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات انقاذ طفل معلق في شرفة في الطابق السادس، بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، حيث تعاون العديد من عمال البناء لإنقاذ حياة الطفل، وذلك بحسب ما نشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية.

وتوضح اللقطات سائق رافعة عندما لاحظ أن هناك طفلا عالقا في شرفة من مبنى سكني قريب من منطقة عمله، فاتصل بالعمال لإنقاذه على الفور، ثم هرع العديد من العمال إلى الطابق السفلي لمد قطعة قماش لمنع الطفل من السقوط، وهرعت مجموعة أخرى من العمال إلى الطابق السادس وأبلغوا الجيران للمساعدة.

في الوقت نفسه، ربط السائق جسده بخطاف الرافعة وطلب من زميله تفعيل ذراع الرافعة، ليقترب من الطفل قليلا ونجح في إنقاذه. بعد إنقاذ الطفل، أرادت أسرته التعبير عن الشكر، لكنهم وجدوا أنهم قد غادروا في صمت.