يطلب من خطيبته السابقة دفع تعويضا لمصاريف فترة ارتباطهما!.. صور

المصدر: ترجمة مروة سليم

أفادت وسائل إعلام صينية عن حالة غير عادية لرجل من شنغهاي لم يذكر اسمه ، بعد أن قام بتجميع قائمة مفصلة بشكل لا يصدق بالنفقات التي تكبدها أثناء مواعدة خطيبته السابقة التي انفصلت عنه أخيراً، وذلك كما ذكرت صحيفة "أودتي سنترال".

وتحتوي القائمة غير المعتادة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا سيما في الصين، على مئات العناصر كاملة مع التواريخ والأوقات ، بالإضافة إلى أوصاف نفقات محددة من أجل التوضيح.

وأرسل الرجل قائمته السابقة كدليل على الأموال التي أنفقها عليها أثناء علاقتهما ، مطالبا بتعويضه.

وأثار تداول القائمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي نقاشات محتدمة بين مستخدمي الإنترنت، حيث عبر معظمهم عن صدمتهم ليس فقط من لفتة الرجل ولكن أيضا من قدرته على تذكر كل هذه النفقات من أشهر المواعدة، وقال أحدهم كما ذكرت الصحيفة أن الأمر يبدو وكأن الرجل كان يسجل مسبقا كل يوان كان ينفقه.

وتضمنت قائمة الرجل نفقات صغيرة جداً مثل "زجاجتي ماء"، كما تضمنت الوثيقته المفصلة أيضا ما إذا كان كل إنفاق قد تم تقاسمه معها أو إذا كانت خطيبته السابقة هي المستفيدة الوحيدة.

ومن الأمثلة على ذلك أنه أنفق 36.1 يوان لشراء وجبات خفيفة وإعطائها جميعا لخطيبته، بخلاف عشاء لشخصين في أحد المطاعم في تشانغنينغ، حيث طالب المرأة بتعويضه بنسبة 50 ٪ من نفقات العشاء.

كما ذكر الرجل المصاريف التي دفعها هو وعائلته عندما كانت والدة خطيبته في المستشفى، ثم ماتت المرأة، وساعد هو ووالديه في تغطية تكاليف الجنازة، والآن يريد استعادة كل ذلك.

وادعى الرجل أنه أنفق أكثر من 72000 يوان خلال الوقت الذي حدده ، منها 60.147.025 يوانًا (8954 دولارًا) يجب أن تعوضها.

وقالت الصحيفة إنه ليس من الواضح ما إذا كانت خطيبة الرجل السابقة وافقت على رد أي شيء له، لكن رد فعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على خطته كان سلبيا، حيث وصف البعض الرجل بأنه انتقامي ومخطط ، بينما يعتقد البعض الآخر أنه كان يعمل على القائمة عندما كانا يتواعدان ، لاستخدامها كسلاح سري!.