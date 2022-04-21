اغلى غرفة فندقية بالعالم موجودة في مكة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتل جناح فندق "قصر مكة رافلز" الموجود في مكة المكرمة المركز الأول نسبة لأفخم وأغلى الغرف الفندقية في العالم.



وذكر موقع "سليب سيكر"، عن قائمته لأفخم وأغلى الغرف الفندقية بالعالم، والتي تصدرها جناح فندق "قصر مكة رافلز" بمكة المكرمة بسعر 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 74 ألف ريال لليلة الواحدة.

ويضم الجناح الملكي غرفتي نوم بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة للاستمتاع بالأجواء الإيمانية المميزة.

ويحتوي "قصر مكة رافلز" على أجنحة كاملة بإطلالة ساحرة على المسجد الحرام والكعبة، ويقع الفندق بجوار المسجد الحرام مباشرة

فيما حل جناح فور سيزونز فلورنسا بمدينة فلورنسا الإيطالية ثانيا بسعر 13,450 جنيها إسترلينيا ( 65,965 ريالاً)