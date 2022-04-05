تدخل غينيس بعد أكلها 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قامت امرأة بأكل 19 قطع دجاج في دقيقة واحدة، في محاولة منها لدخول موسوعة "غينيس".

ووفقا لموقع غينيس للأرقام القياسية الرسمية، حطمت ليا شوتكيفر من المملكة المتحدة الرقم القياسي في تناول أكبر عدد ممكن من قطع الدجاج في دقيقة واحدة.

وأكلت ليا التي تحمل بالفعل العديد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، 352 غراماً أو ما يعادل 12.42 أونصة.

في حين أن هذا مجرد سجل واحد من هذا القبيل تحتفظ به ليا، في وقت سابق، فقد حطمت أيضا رقما قياسيا عالميا آخر في مجال الأكل التنافسي.

وفي المرة الأخيرة، كانت قد أكلت أكبر عدد ممكن من حلوى الجيلي الدونتس في ثلاث دقائق، لم يكن هذا التحدي سهلاً بالنسبة لها لأن حلاوة الكعك كانت صعبة الهضم، كان عليها أيضًا مسح الطبق نظيفًا بحثًا عن أي قطع سكرية من الكعك.

وشوهدت ليا أيضاً وهي تتنفس لهضم الطعام بشكل صحيح، ومع ذلك، مرت المرأة بالتحدي وحطمت الرقم القياسي العالمي.

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