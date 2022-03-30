إنقاذ 100 قطة محبوسة في أقفاص من حريق منزل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أنقذ رجال الإطفاء 100 قطة من حريق في منزل بمقاطعة أورانج بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بعد ان رن جرس الانذار في المقاطعة، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. ونشر مأوى وودبري للحيوانات عبر حسابه على فيس بوك أنه يعتقد أن الحيوانات كانت جزءًا من "حالة اكتناز شديدة" في المنزل حيث اندلع الحريق.

وتم استدعاء مأوى وودبري للحيوانات الليلة الماضية للمساعدة في حريق مروع بالمنزل. وكتب مأوى وودبري للحيوانات :"كان الوضع شديد الزحام، وربما كان هناك ما يقرب من 100 قطة تعيش في هذا المنزل، كان رجال الإطفاء مذهلين للغاية وأنقذوا القطط التي كانت تعيش في أقفاص بالمنزل".

وأضاف البيان:"هذه القطط موجودة الآن في ملجئنا وستحتاج جميعها إلى رعاية طبية، لحسن الحظ، تمكنت العديد من القطط التي كانت غير مقيدة من الفرار وسيتم احضارها قريبًا، نحن غير متأكدين في هذا الوقت من عدد القطط التي لقيت حتفها في الحريق ".

وأخبرت إدارة الحرائق في وودبري قناة ABC7 أن حالة المنزل أعاقت جهودهم لوقف الحريق.