"يوم المرأة العالمي" يتصدر "تويتر".. ومغردون من الرجال: "كل عام وأنتن قوة المجتمع الناعمة"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #يوم_المرأة_العالمي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغتين العربية والانكليزية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، والذي يحمل، هذا العام، شعار "كسر التحيز" BreakTheBias#.

وشارك الوسم مئات المغردين، من النساء والرجال، احتفالا بهذه المناسبة، وتعبيرا عن أهمية دور المرأة في المجتمع على مختلف الأصعدة.

وهنأ مغردون من الرجال المرأة في يومها، مشيرين إلى أنها المصدر الدائم للقوة، والعطاء، والدعم، فقال أحدهم: "إستشعري عظمتك كونك امرأة كل يوم وانتي ملهمة وطموحة وقوية ومنجزة كل عام وانت أساس المجتمع ".

وقال آخر: "كونكِ امرأة، عليكِ أن تعلمي أنكِ جنة، أنكِ نصف الحياة، و قطرةُ غَيثٍ لأرضٍ قاحلة، وأنك مصدر القوة والعطاء لكل رجل.. كل عام وأنتن بخير".

ووصف مغردون النساء بـ "القوة الناعمة" التي أهدت العالم المشاعر والعطاء والحب، فقال أحد المغردين: " شكرا لمن أهدت الكون الحياة والمشاعر والحب.. انتن القوة الناعمة".

وقال آخر: "المرأة هي تلك القوة الناعمة والمتينة التي تقف ليبنى عليها المجتمع بأكمله، فهي ليست نصف المجتمع بل المجتمع بأكمله.. وكل عام وانتن بخير".

كما عايد مغردون، المرأة الأم والزوجة والبنات، برسالة حب وود، فقال أحدهم: "أالمرأة كل المجتمع.. كل التقدير والاعتزاز لها في #يوم_المرأة_العالمي.. فهي الأم والزوجة والابنة والأخت.. يحفظهم الله".

وقال آخر: "في هذا اليوم لا أتذكر سوى أمي.. صباح الخير يا امي صباح الخير يا وطني.. سألني الطير عن حلمي قلت له شوفتك انتي.. وفرحتي وين ما كنتي من غيرك ولا انسان".

فيما تناقل مغردون مقولة عن أحدهم عند سؤاله " من خلفك؟" بإشارة إلى أن خلف كل رجل عظيم امرأة، ليجيب: "خلف كل عظيم امرأة فمن وراءك؟ رد قائلًا: إذا أردتم الحقيقة كلهن في الأمام ونحن نركض خلفهن".

من جانبهن، شاركت مغردات الوسم، مع عبارات تحفيزية للمرأة، دعما لها في مختلف بقاع الأرض، على اختلاف الشكل واللون والعمل، فقالت إحداهن: "صباح الخير لكُلّ امرأة على وَجه الأرض على اختلاف لونها وجنسيتها وشكلها.. كل عام وأنت بخير في يومك العالمي.. #يوم_المرأة_العالمي ليس يومًا واحِدًا فحَسب، بل لكِ كل الأيام، فأنتِ الجُزء المُكمِّل لهذا العالم، ومن دونكِ تختَلّ عجلة الحياة، كُلّ عام والحياة ترتقي بكِ وبوجودك، وكُلّ عام والأيام تحفّك بما تحبّين وتستحقّين".

وقالت أخرى: "أنتِ رائعة ، تستطيعين فِعل ما تشائين، ستُصبحين ما تُرِيدين، رُغم كُل تِلك العقبات، أنتِ حتماً ستنجحين، ستتخطّين الصعاب، وتردعين كُل مخاوفك ، لا تستسلمي، لا تيأسي، حاوِلي وابذلي قُصَارى جُهدِك، لا تنسي أن هَذه الحياة تخصّك، اجعليها كما كُنتِ تتخيّلين .".

كما عبرت مغردات عن فخرهن بالمكانة التي وصلت لها المرأة حول العالم، فقالت إحداهن: "نتفخر ونعتز بالمكانة التي وصلت لها المرأة اليوم حول العالم.. يومكن سعيد وسنواتكن عامرة بالانجازات والرضا".