بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية.. "الحرم المكي" يتصدر "تويتر": "الحمدلله على رص الصفوف"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #الحرم_المكي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب صدور قرار من السلطات السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية، حيث باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد وأروقته وساحاته ومرافقه.

وعبر المغردون على "تويتر" عن سعادتهم بهذا القرار، وفرحهم بمشاهدة المصلين في الحرم المكي متراصي الصفوف أثناء أدائهم لصلاة الفجر، اليوم، للمرة الأولى منذ تخفيف الاجراءات الاحترازية.

ووجد مغردون بتخفيف الاجراءات الاحترازية في الحرم المكي بارقة أمل بعودة الحياة إلى طبيعتها والتخلص من وباء كورونا الذي منع الكثير من المسلمين من أداء العمرة منذ مارس 2020، فقال أحد المغردين: "الحمدلله الذي بفضله ورحمته رفع عن الوباء وازال عنا الغمة، واقر أعيننا بـِ بيته الحرام".

ووصف مغردون فجر اليوم بـ "الفجر المختلف" بعد أن عاد المعتمرون لأداء الصلوات وهم متراصي الصفوف، وبعد إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد، فقال أحدهم: "فجر مختلف قامت الصفوفُ وتراصت، وعادت الحياة اللهم لك الحمد ولك الثناء الحسَن ..".

من جانبهم تداول مغردون مقاطع فيديو وصور للمعتمرين وهم يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر، وعلقوا عليها: "استوو اعتدلو تراصو سدو الخلل اقيمو صفوفكم"، واصفين هذه الكلمات بأنها "أجمل الكلمات"، وأنهم اشتاقوا لسماعها من داخل المسجد الحرام، فقال أحدهم: "من بعد أيامِ التشوّق والعَنا.. قرّ الفؤادُ و قرّت العينان.. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا".

#السعودية.. تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام سعودية مقاطع فيديو للمعتمرين وهم يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر للمرة الأولى بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BiwDkutkKQ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 17, 2021

المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في #المسجد_الحرام.

مصدر الصور: #رئاسة_شؤون_الحرمين#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1Zn4HX2tW9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 17, 2021

ويشار إلى أن هذا القرار شكل خبرا سارا لملايين المسلمين حول العالم المحرومين منذ مارس 2020 من العمرة التي أداها 5.8 ملايين شخص خلال 2020، أي أقل بـ 69 في المئة عن 2019، حسب الأرقام الرسمية.