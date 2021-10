عقار ثوري يساعد على علاج الزهايمر والشلل وأمراض لا دواء منها

يعتقد العلماء أن عقارا جديدا ثوريا يسمح للخلايا العصبية بإصلاح نفسها يمكن أن يحدث ثورة في علاج مرض ألزهايمر.

وعلى عكس العلاجات الحالية للحالة العصبية، يعمل الدواء، الذي يحمل الاسم الرمزي NVG-291، عن طريق إزالة حاجز طبيعي في الجسم يمنع الخلايا العصبية من الإصلاح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة NervGen الكندية للتكنولوجيا الحيوية بول برينان، إن العقار لم يعرض فقط احتمالية عكس الضرر الناجم عن مرض ألزهايمر، ولكن أيضا منح الأشخاص المشلولين من خلال إصابة الحبل الشوكي فرصة للمشي مرة أخرى.

وأوضح: "الجميع، عندما ينظرون إلى الأمراض التنكسية العصبية، سواء كان مرض ألزهايمر، أو مرض التصلب الجانبي الضموري (المعروف باسم مرض العصبون الحركي في بريطانيا)، أو التصلب المتعدد، يحاول إيقاف تطور المرض، ونحن نحاول إصلاح الضرر".

وأشار برينان إلى أن الاختبارات التي أجريت على الفئران والجرذان أسفرت عن نتائج غير مسبوقة، ما يجعل NVG-291 عقارا متقدما "حتى لو حصلنا فقط على نصف هذا الحجم من التأثير" في التجارب البشرية.

ولإثبات أنه آمن للبشر، يتم الآن إعطاء NVG-291 لمتطوعين أصحاء، وبدءا من العام المقبل تخطط NervGen لوصفه لمرضى ألزهايمر وتلف الحبل الشوكي والتصلب المتعدد، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي.

