إصدار شهادة تطعيم ضد «كورونا» لسيدة ماتت منذ 4 أشهر بالفيروس في الهند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت السلطات الهندية شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لسيدة ماتت منذ 4 أشهر بالفيروس.

ونقلت صحيفة «إندبندنت»البريطانية، عن وسائل إعلام هندية تفاصيل الواقعة حيث قال أشوتوش شارما، إنه تلقى رسالة على هاتفه تفيد بأن والدته المتوفاة تلقت الجرعة الثانية لها من اللقاح، وأكد شارما أن والدته ماتت منذ أربعة أشهر بالفيروس.

وذكر شارما، أنه يعتقد أن المسؤولين كانوا يحاولون تضخيم الأرقام بأي وسيلة، وقال «لدي شهادة وفاة والدتي في بلد وشهادة التطعيم في بلد آخر»، وتابع «أعتقد أن الكثير من الضغوط وضعت على المسؤولين لزيادة الأرقام».

وتعد تلك الواقعة واحدة من العديد من المخالفات التي نشرتها وسائل الإعلام خلال تغطيتها للحملة التي أطلقتها الهند، الأسبوع الماضي، لتحقيق رقم قياسي من التطعيمات في يوم واحد بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكانت السلطات تصدر الشهادات الطبية عليها صورة مودي.

ودعا وزير الصحة المواطنين، قبل يوم من بدء حملة التلقيح، إلى الحصول على اللقاح كـ«هدية من عائلتنا لرئيس الوزراء».

ونقل موقع إخباري هندي عن مسؤولين طلبوا عدم ذكر أسمائهم قولهم، إنهم شعروا بالضغط في تسجيل التطعيمات في عيد ميلاد مودي، وذكر مدخلو البيانات أنهم «كانوا تحت ضغط هائل».

واتهمت متحدثة باسم حزب «مؤتمر» المعارض، سوبريا شيرنيت، حزب مودي الحاكم «بهاراتيا جاناتا» بأنه تلاعب بشهادات حملة اللقاح إرضاءً للقيادة.

وأعلنت السلطات تطعيم 25 مليون شخص في غضون 24 ساعة وسط تقارير عن ارتكاب مخالفات وإعطاء شهادات مزيفة.