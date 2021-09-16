مرحاض من الذهب الخالص لا يزال مفقودا في بريطانيا منذ عامين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لا يزال المرحاض المصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا، مفقودا في بريطانيا منذ سرقته قبل عامين، ولم يُتهم أحد بسرقته حتى الآن.

وسُرق المرحاض الذي كان يستخدم بالفعل من قبل الزوار - ويحمل اسم أمريكا - من معرض فني في قصر بلينهايم بمقاطعة أوكسفوردشاير، في الساعات الأولى من يوم 14 سبتمبر عام 2019.

في ذلك الوقت، كانت قيمته تبلغ نحو 6 ملايين دولار (4.8 مليون جنيه إسترليني) وقدمت شركات التأمين مكافأة تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني لمن يعثر عليه.

تم القبض على سبعة أشخاص، لكن لم توجه لهم أي تهم بالسرقة.

اقتحمت إحدى العصابات القصر الفخم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وتسببت في "أضرار كبيرة وفيضانات" لأن المرحاض كان متصلاً بشبكة المياه بالمبنى.