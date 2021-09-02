سوري يخطف شقيقه للحصول على فدية مالية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم شخص من محافظة حلب في سوريا على خطف شقيقه، وذلك طمعا في المال، وفق بيان لوزارة الداخلية السورية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شقيق المجني عليه بعد أن قام بالتخطيط لخطف شقيقه،

بغية الحصول على فدية مالية.

و ذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن "المتهم اتفق مع أحد الأشخاص على خطف شقيقه، طمعا بفدية مالية، حيث تمكن الأمن الجنائي في حلب، من إلقاء القبض عليهما".

وأضافت أن "بلاغا ورد إلى الجهات الأمنية من المجني عليه بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين على خطفه، منتحلين صفة أمنية، حيث قاموا بوضعه بسيارة نوع (بيك أب) وتوجهوا به إلى جهة مجهولة، ثم تركوه بعد أن قام شقيقه بدفع فدية مالية للخاطفين وقدرها 27 مليون ليرة سورية (نحو ثمانية آلاف دولار)“.

وإثر تحريات، تبين أن شقيق المجني عليه متورط في عملية الاختطاف، حيث أقر بعد إلقاء القبض عليه ومتهم آخر، بالتخطيط لعملية الخطف بهدف طلب الفدية المذكورة، وذلك بالاتفاق مع ثلاثة أشخاص آخرين، قاموا بانتحال صفة أمنية، ولا يزالون متوارين عن الأنظار.