لماذا يشيخ الجلد قبل الأوان؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح بعض خبراء التغذية أن الإفراط بتناول الحلويات، يلحق الضرر ليس فقط بالرشاقة، بل أيضا بصحة الجسم، بما فيها صحة الجلد، حيث أن زيادة الغلوكوز والهديروكربونات البسيطة، يؤدي إلى زيادة الوزن، وخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المفاصل. أي أن الجسم يشيخ بسرعة، بسبب التأثير الكيميائي للكربوهيدرات البسيطة في بروتينات الجسم- الكولاجين والإيلاستين، كونهما يشكلان 25-45 بالمئة من بروتينات الجسم.

وأشار خبراء التغذية، كما ذكرت "آر تي بالعربي" أن الكولاجين والإيلاستين مسؤولان عن مرونة ومتانة أنسجة الجلد، والأربطة والعضلات والغضاريف وغيرها. لذلك عند الإفراط بتناول الحلويات، يبدأ الغلوكوز بالتفاعل مع البروتينات، وتبدأ عملية كيميائية، ينتج عنها تحلل الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى تدهور حالة الجلد، حيث يفقد مرونته الأصلية ويصبح جافًا ويشيخ. لذلك ينصحون بعدم الإفراط بتناول الحلويات.

وشدد الخبراء أه أثناء الحمية الغذائية يجب الاهتمام بالعناصر الغذائية التي نستهلكها. لأن نقصها في غذائنا، يؤثر في تركيب الكولاجين. لذلك بدلا من الاهتمام بـ "الحمية" يجب الاهتمام بـ "التغذية الصحيحة". وهذا أفضل بكثير من تحمل الجوع ومن ثم مكافحة عواقبه.

لذلك يجب الإكثار من شرب الماء. لأن الماء مصدر الحياة على الأرض. الماء يوقف شيخوخة خلايا الدماغ، ويخفض من خطر الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب ويحسن وظائف أعضاء الجسم. لذلك يجب شرب الماء بانتظام طوال اليوم. وعند ذلك تتأخر الشيخوخة كثيرا.