كويتي يطالب طليقته بتعويض قدره 1.6 مليون دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقدَم مواطن كويتي بدعوى ضد طليقته، طالبها فيها بتعويضه بنصف مليون دينار كويتي، أي ما يعادل (1.6 مليون دولار أمريكي) عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به إثر اكتشافه خيانتها وانفصاله عنها.

وتأتي الدعوى عقب إصدار حكم بسجن الزوجة مدة سنتين، وإسقاط حضانتها، وفرض تعويض مؤقت لطليقها بقيمة 5001 دينار (16.6 ألف دولار).

ووفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث الأخبار الأمنية والقضائية، فإن ”الزوج اكتشف خيانة زوجته عن طريق سناب شات، دون كشف تفاصيل أخرى بشأن القضية“.