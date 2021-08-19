"كاميرا أفضل وبطارية أقوى".. مميزات جهاز "آيفون" الجديد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

مع اقتراب موعد طرح الطراز الجديد من جهاز "آيفون" القادم، والذي يُرتقب أن تقوم شركة "آبل" بطرحه الشهر القادم، باتت التسريبات والتوقعات بشأن مواصفات الجهاز تنتشر عبر المواقع التقنية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، هذا الأسبوع، عن المحلل في شركة "لوب فينتشرز"، جين مونستر، توقعاته بأن تتمتع الأجهزة الجديدة بمعالج أسرع، وبطارية أقوى وأطول عمرا، وتحسينات على الكاميرا.

كما أشار مونستر إلى تقرير وكالة "بلومبيرغ" الذي توقع أن تدعم الكاميرا في الأجهزة الأعلى من ناحية المواصفات وضع التقاط صور "بورتريه" خلال تصوير الفيديوهات، بالإضافة إلى القدرة على تصوير مقاطع فيديو أعلى جودة.

ونقلت الصحيفة عن المحلل في شركة "جونيبر ريسيرش"، آدم ويرز، توقعاته بأن يتم توسيع رقعة استخدام الموجات المليمترية عالية التردد في المزيد من البلدان، في أنحاء آسيا وأوروبا.

كما توقع مونستر أن يطرأ تأخير على شحن الهواتف بعد الإعلان عنها، في سبتمبر، ليتم تسليمها في ديسمبر، نظرا للانقطاعات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية للمعالجات الدقيقة.

كما استبعد مونستر أن تطرح آبل أي هواتف قابلة للطي في هذا العام، وتوقع أن يصبح الأمر حقيقة في 2023.

وكانت آبل قد سجلت إيرادات قياسية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021، بلغت 81.4 مليار دولار.