دراسة: "ميكروب "يجعل الإنسان يعيش أكثر من 100 عام

نشرت مجلة "نيتشر" العلمية خبرا أفادت فيه بأن علماء يابانيين بمعهد برودي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في العاصمة طوكيو، وجدوا خلال دراسة قاموا بها أن الأشخاص الذين يعيشون لأكثر من 100 عام لديهم ميكروب فريد يحميهم من الالتهابات البكتيرية.



وحسب المجلة، فقد قام العلماء بتحليل الميكروب في براز 160 شخصا من المعمّرين اليابانيين بأعمار 107 سنوات؛ ووجدوا أنهم مقارنة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و55 عاما لديهم مستويات أعلى من عدة أنواع من البكتيريا تنتج جزيئات تسمى الأحماض الصفراوية الثانوية.



وفي هذا الاطار، فان الأحماض الصفراوية الثانوية يتم انتاجها بواسطة ميكروبات في القولون يُعتقد أنها تساعد بحماية الأمعاء من مسببات الأمراض وتنظم استجابات الجسم المناعية.



وعلى سبيل المثال وجد الباحثون أن أحد الجزيئات وهو "isoalloLCA"، منع بشكل فعال نمو الميكروبات العسيرة المقاومة للمضادات الحيوية التي تسبب الإسهال والتهاب الأمعاء.



يذكر ان إنتاج هذا الحمض الصفراوي يتم بواسطة بكتيريا "Odoribacteraceae" وبمشاركة إنزيمات "α-reductase (5AR)" و"β-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSDH)"، كما أن تغذية الفئران المصابة بعسر في النظام الغذائي بالمكمل الغذائي "isoalloLCA" قللت من مستوى العامل الممرض لديها.



ووفق الدراسة، فان الجزيء "isoalloLCA" قتل العديد من مسببات الأمراض الأخرى بما فيها "Enterococcus faecium"، مما يشير إلى أنه قادر على مساعدة الجسم في الحفاظ على التوازن الدقيق للمجمعات الميكروبية في الأمعاء الصحية لفترات طويلة.

