وفاة طفل بسبب الطاعون في ولاية أميركية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال مسؤولون في ولاية كولورادو الأميركية إن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات "توفي لأسباب مرتبطة بالطاعون".

وفي بيان قالت وزارة الصحة والبيئة في كولورادو إن وفاة الطفل الذي كان يسكن في مقاطعة لا بلاتا مرتبطة بالطاعون المؤكد الموجود بحيوانات وبراغيث في 6 مقاطعات بالولاية.

ونقل موقع "ذا هيل" عن عالمة الأوبئة والطبيبة البيطرية جينيفر هاوس قولها "في حين أنه من النادر أن يصاب الناس بالطاعون، فإننا نريد التأكد من أن الجميع يعرف الأعراض".

وأشارت هاوس إلى أنه يمكن علاج الطاعون بالمضادات الحيوية إذا تم اكتشافه مبكرا، وأكدت أنه يجب على الناس البحث عن علامات ارتفاع درجة الحرارة أو تورم الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن ينتقل الطاعون، المعروف باسم "الطاعون الدبلي" أو "الموت الأسود"، إلى البشر عن طريق لدغات البراغيث أو عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة.