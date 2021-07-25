كويكب بحجم الهرم الأكبر يقترب من الأرض

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

من المرتقب أن يعبر كويكب يقارب ارتفاعه ارتفاع الهرم الأكبر في مصر بالقرب من الأرض، اليوم الأحد، وفقا لحسابات أجرتها وكالة أبحاث الفضاء الأميركية "ناسا".

ووفقا لحسابات الوكالة، فمن المرتقب أن يكون الكويكب في أقرب نقطة من الأرض في مساره تمام الساعة 7:02 من مساء اليوم الأحد.

ويتحرك الكويكب بسرعة هائلة، تصل إلى 29 ألف كلم بالساعة الواحدة.

وبحسب ناسا، فإن علماء الوكالة يعملون على رصد مسار الكويكب منذ اكتشافه قبل 4789 يوم.

وكانت الوكالة قد اكتشفت الكويكب في بداية أبريل 2008، ورصدت اتجاهه نحو مسار قريب من الأرض مؤخرا يوم 12 مايو 2021.

كما أشارت الوكالة إلى ترقب مرور كويكب آخر بالقرب من الأرض، الإثنين، إلا أنه سيكون أصغر حجما، حيث لا يتجاوز حجم طائرة تجارية.

وبينما لا يزال من المستبعد أن تشكل الكويكبات العابرة بالقرب من الأرض أي تهديد لسكانها، تعمل ناسا على مراقبتها بهدف دراسة النظام الشمسي ومعرفة أسراره.