من يحصل على مصروف أقل.. الفتيات أم الأولاد؟

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

كشفت نتائج دراسة أُجْرِيَتْ في ألمانيا أن الفتيات يحصلن على مصروف جيب أقل بصورة ملحوظة من الأولاد.

وحسب نتائج الدراسة التمثيلية التي أجراها معهد فورسا لقياس الرأي، فإن الفتيات بين 4 و13 عاما يحصلن في الشهر على مصروف جيب بقيمة تبلغ في المتوسط 76ر13 يورو أي أقل بـ 11% من متوسط مصروف جيب الأولاد في نفس الشريحة العمرية.

وشملت الدارسة التي أجريت لصالح شركة بلو أوشن انترتينمنت المملوكة لمجموعة بوردا للنشر والإعلام 2525 طفلا ومراهقا تراوحت أعمارهم بين 4 و13 عاما.

وقامت المجموعة اليوم، بنشر نتائج الدراسة لمجلات الأطفال في شتوتجارت.

وأوضحت النتائج أن الفرق بين الجنسين في قيمة المصروف يمتد عبر مرحلة الطفولة بالكامل حيث ينطبق هذا الفرق على الشريحة العمرية بين 4 و6 أعوام التي لا يحصل فيها سوى واحد من كل خمسة أطفال على مصروف. وكذلك تحصل الفتيات على أموال أقل في الشريحة العمرية بين 11 و13 عاما التي يمتلك فيها تسعة من كل عشرة أطفال مصروف جيب.

وبوجه عام، يحصل ستة من كل عشرة أطفال في ألمانيا تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما على مصروف، وحسب الدراسة فإن قيمة هذا المصروف تبلغ في المتوسط 56ر14 يورو في الشهر.

وفيما يتعلق بسؤال " هل تحصل على مصروف جيب نعم أم لا؟"، أوضحت نتائج الدراسة أن وضع الفتيات أفضل من الأولاد، إذ قال 38% من الأولاد إنهم لا يحصلون على مصروف بينما وصلت هذه النسبة بين الفتيات إلى 36%.