قطار يدهس سيارة ويدمرها.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

أوضحت لقطات فيديو لحظة دهس سيارة من قبل قطار منطلق بسرعة كبيرة، في شارع دو مامر أمام أحد المزلقانات بمدينة لوكسمبورغ.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صورته سيدة شاهدة على الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، لحظة تعطل سيارة على شريط القطار وحاولت صاحبة السيارة تحريكها ومعرفة سبب العطل حتى أغلقت عليها حواجز المزلقان بسبب اقتراب القطار، ما اضطرها إلى ترك السيارة والنجاة بحياتها، وذلك كما ذكر موقع "آر تي ال توداي".

ودهس القطار المسرع السيارة بعد لحظات من ابتعاد صاحبة السيارة ليدمرها تماما، وعرض مقطع الفيديو مشاهد أخرى يظهر حالة السيارة بعد تدميرها إثر الحادث، وانتشار رجال الحماية المدنية بمحيط السيارة وازالة ما تبقى منها من حطام من على شريط القطار.

وأوضحت الصحيفة أن وقت وقوع الحادث، كان 34 راكبا في القطار، ولم يصب أي منهم بأية إصابات.