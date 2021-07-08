تستدعي رجال الإنقاذ لنزع الحلق من أذنها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اتصلت امرأة روسية بخدمة البحث والإنقاذ بالمدينة، طالبة المساعدة في نزع الحلق من أذنها.

وقالت إدارة مدينة كالينينغراد في روسيا، في بيانها: "تتلقى خدمة البحث والإنقاذ بالمدينة، مختلف أنواع الاتصالات والمكالمات.

وتتنوع الطلبات، من إنقاذ القطط الصغيرة وإنزالها من الأشجار، وإنقاذ الثعالب وصغارها من الجوع، وفي نهاية هذا الأسبوع تلقينا طلبا بطرد خفاش من الشقة، وإخراج رجل ثمل من حفرة.

ولكن كانت هذه المرة الأولى التي تم فيها استدعاء رجال الإنقاذ لخلع الحلق من أذن امرأة".