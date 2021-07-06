دراسة: عرق السوس يقضي تماما على الفيروسات

شر موقع "ميديك فوروم" الطبي المتخصص خبرا أفاد فيه بأن مجموعة من الباحثين الألمان اكتشفوا أداة جديدة قوية يمكنها القضاء حتى على أخطر الفيروسات بما في ذلك كوفيد-19.

وحسب الموقع، هذا المنتج عضوي بالكامل وقد اكتشفه علماء من مستشفى جامعة إيسن الألمانية.

وفي هذا الاطار، أشار الخبراء الى أن الأمر يدور عن حمض الجلسرهيزيك الموجود بكميات كبيرة في جذر عرق السوس؛ فقد أظهرت الدراسات أن هذه المادة تقضي تمامًا على الفيروسات وعدوى فيروس كورونا.

تقليل الالتهابات كون حمض الجلسرهيزيك يشتمل على خصائص مضادة للالتهابات.

Share طباعة لينكدين Pin Interest Whats App