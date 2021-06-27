طريقة سهلة تساعدك على النوم والتخلص من الأرق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اقترح الباحث في مجال النوم مايكل سكولين، أن تدوين المهام المستقبلية يمكن أن يساعدك على “التخلص من الأعباء” قبل النوم.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Psychological Science، فإن قضاء خمس إلى 10 دقائق في كتابة قائمة مهام يمكن أن يساعد الأفراد على النوم بشكل أسرع.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين يقترحون تفويت وقت التلفزيون والشاشة تماما وتجربة كتابة قائمة المهام بدلا من ذلك.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين من غير المحتمل أن يتوقفوا عن عادات الشاشة لديهم، يمكن محاولة كتابة قائمة مهام (أو مهمة كتابية مماثلة) بعد ذلك.

ويؤكد سكولين أن الانخراط في نشاط معرفي، مثل تدوين الملاحظات، يمكن أن يساعد في جعل النوم أسهل. ولا تساعد هذه الطريقة فقط على النوم، ولكنها طريقة رائعة لتكون أكثر تنظيما في حياتك أيضا.