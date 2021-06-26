بالفيديو.. صاحب أطول إصابة كورونا في العالم

المصدر: ترجمة مروة سليم

أصيب مدرب قيادة بريطاني متقاعد بفيروس كورونا لأكثر من 10 أشهر، وذلك كما ذكرت صحيفة "بي بي سي".

وأضافت "بي بي سي" أن ديف سميث 72 عاماً من بريستول يعتبر صاحب أطول إصابة كورونا بالعالم بعد أن ثبتت إصابته لمدة 300 يوماً.

وشملت تجربة سميث مع مرض كوفيد_19، 42 اختباراً إيجابياً و7 حالات دخول إلى المستشفى.

وقال سميث خلال مقابلة تلفزيونية معه إن زوجته رتبت مراسم جنازته 5 مرات، بعد استمرار إصابته بالفيروس لمدة 300 يوماً حيث دخول المستشفى لأول مرة في مايو 2020 بينما كان مصاباً بسعال وحمى.

وأضاف الرجل البريطاني، لـ"بي بي سي"، كيف سعل لمدة خمس ساعات متواصلة، بلا توقف وكان "على استعداد للموت" خلال محنته.

وكان سميث يعاني من ظروف أدت إلى إصابته بجهاز مناعي ضعيف، مما جعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بـكوفيد_19.

وقال سميث إن وزنه انخفض من 117 كيلو إلى 36.5 كيلو بينما كان مريضا بسبب قلة الشهية، مضيفًا: "في مرحلة ما، كنت طريح الفراش لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر".

وتم علاج سميث أخيراً بنفس كوكتيل الأجسام المضادة الذي طورته شركة Regeneron الأميركية، والذي تم استخدامه لعلاج الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، حيث يحتوي على اثنين من الأجسام المضادة ، وهما casirivimab و imdevimab ، والتي ترتبط بمواقع مختلفة على بروتين ارتفاع الفيروس التاجي، ما يمنعه من إصابة الخلايا الجديدة.

ويدرس العلماء في جامعة بريستول حالة ديف لمحاولة فهم كيفية عمل كوفيد وتطوره داخل جسمه طوال هذه الفترة.