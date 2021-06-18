كلب ينقذ امرأة من الانتحار

أنقذ كلب خدمة حياة امرأة في مقاطعة ديفون الإنجليزية، كادت أن تقدم على الانتحار.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، في 15 حزيران / يونيو، قررت امرأة بريطانية الانتحار وصعدت على حافة جسر للمشاة على الطريق السريع A379 .

ومن جانبهم، قام سكان المنطقة باستدعاء رجال الشرطة وضباط الإنقاذ إلى مكان الحادث، وقاموا بقطع الطريق لبدء عملية الإنقاذ.

حاولت الشرطة التفاوض مع المرأة، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتائج، لذا قرروا إشراك كلب الإنقاذ ديغبي في العملية، والذي تم تدريبه على مساعدة الأشخاص في مواقف مشابهة.

وأخبر عمال الإنقاذ المرأة بقصة الكلب واقترحوا عليها أن تبتعد عن الحافة وتقترب من الكلب للتعرف عليه بشكل أفضل، فوافقت المرأة وتم إنقاذها من الموت.

وبحسب الصحفية، تم توجيه المرأة إلى متخصصين في الصحة النفسية.