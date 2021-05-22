بالفيديو.. قرية تعود للظهور بعد 71 عاماً من الإختفاء!

المصدر: ترجمة مروة سليم

ظهرت بقايا قرية كورون الإيطالية بعد 70 عاماً من اختفائها بسبب المياه، وذلك كما ذكرت صحيفة "سي بي سي" نيوز.

وأضافت الصحيفة أن القرية التي تقع على الحدود الإيطالية مع النمسا وسويسرا، قد غمرتها المياه عام 1950 بسبب مشروع لإنتاج الطاقة الكهرومائية الذي اعترض عليه حينها سكان القرية.

وتم تهجير سكان كورون، حيث انتقل حوالي 160 عائلة إلى قرية أخرى تم إنشاؤها في مكان قريب، بعد ان ارتفع منسوب المياه إلى 22 متراً.

وتعد البحيرة التي غمرت القرية، وجهة شهيرة للمتنزهين الذين كانوا يقومون بنشر صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت أعمال الإصلاح في خزان المياه عن بقايا المنازل التي غمرتها المياه في عام 1950 لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية.