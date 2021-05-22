فيديو قديم.. الراحل سمير غانم يكشف سبب ارتدائه "الباروكة"

المصدر: مروة سليم - دبي

في مقطع فيديو للقاء تلفزيوني للفنان المصري الراحل سمير غانم، أوضح الراحل أنه يمتلك عدداً مهولاً من الشعر المستعار الباروكة، بدرجة أنه لا يعلم عددها تحديداً.

وأوضح الراحل في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنه يمتلك عدداً مهولاً من الشعر المستعار.

كما قال الراحل أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية الحياة في شهر يناير عام 2016، إنه اعتمد ارتداء الشعر المستعار منذ وقت ظهوره ضمن ثلاثي أضواء المسرح، حيث أن الشعر المستعار يتيح للممثل أن يتلون بالشخصيات ويضعه في أكثر من قالب.

وأضاف الراحل "قائلا إن الباروكة ساعدته في الفوازير، كما أنه استطاع التنقل بين الشخصيات بمنتهى الإقناع".

وتابع قائلاً "مثلاً اذا رأيت عزب شو على الرغم من أن لديه شعر لكن بمجرد أن يرتدي باروكة الشخصية مع براعته في التقليد تستطيع ان ترى الشخصية فيه".

وأكد غانم أن ظهوره للشعر المستعار في البداية كان مجرد تجديد في شكله وظهوره.