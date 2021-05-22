بالصور.. توفي من 4 سنوات وعاش مع جثة 15 عام!

المصدر: ترجمة مروة سليم

اكتشفت الشرطة الاسترالية جثة رجل في منزل ثري استرالي بعد وفاة الأخير بـ4 سنوات، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان بروس روبرتس الذي توفي وفاة طبيعية عام 2017 احتفظ بجة السارق لما يقرب من 15 عاماً في منزله بالساحل الشمالي لسيدني.

واكتشفت الشرطة جثة شين سنيلمان المتعفنة مدفونة في غرفة نوم مظلمة بالمنزل ومحاطة بأكثر من 70 عبوة معطر للهواء.

وتم تسليط الضوء أخيراً على القضية الأول من أمس، عندما سلم نائب قاضي التحقيق الجنائي في ولاية نيو ساوث، النتائج التي توصل إليها داخل محكمة نيو ساوث ويلز كورونر في ليدكومب.

وأوضح الطب الشرعي أن شين سنيلمان توفي متأثراً بعيار ناري بعد أن اقتحم منزل بروس روبرتس في شهر أكتوبر عام 2002.

وأشارت تقارير إلى أن روبرتس كان يعاني اضطراب التخزين وهو صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها.

وأوضحت التحريات أنه لم يكن يخرج سوى في مناسبات نادرة من منزله، كما عثرت الشرطة أيضاً على حوالي 10 أسلحة نارية.