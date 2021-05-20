عرض مركبة فضائية روسية للبيع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طرحت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ، إحدى كبسولات «سويوز» الفضائية للبيع للمرة الأولى، في وقت يعاني القطاع مشكلات كبيرة في الميزانية.

وقالت الوكالة في بيان، أن جسم مركبة الهبوط 738 لمهمة سويوز «إم إس-08» طُرح للبيع من «جلافكوسموس» المكلفة بالترويج لوكالة الفضاء الروسية.

وأشارت «جلافكوسموس» إلى أن «مركبة الهبوط ستكون قطعة مثالية لأي معرض عام أو خاص يتمحور على الفضاء»، من دون توضيح المبلغ المتوخى من البيع. ولفتت إلى أن مسألة سعر المركبة سر تجاري، ولم تستبعد طرح «مركبات فضائية أخرى» للبيع مستقبلاً.

وقبل ثلاث سنوات،نقلت المركبة الروسية ثلاث رواد فضاء بينهما أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة انطلقت من قاعدة بايكونور في كازاخستان. وعاد الرواد إلى الأرض في المركبة عينها في الرابع من أكتوبر من 2018.

ولم توضح «روسكوسموس» أسباب طرحها المركبة الفضائية للبيع، وهي الأولى من نوعها لهذه الوكالة.

وتتضاءل موارد «روسكوسموس» من سنة إلى أخرى. وقد أُعلن عن آخر اقتطاع في ميزانيتها في أغسطس/ آب الماضي، 2020 بقيمة 2,03 مليار دولار. كذلك تواجه الوكالة منافسة دولية على صعيد الرحلات الفضائية المأهولة، وإطلاق الأقمار الاصطناعية.