بالفيديو.. العثور على سمكة عمرها 420 مليون سنة!

المصدر: ترجمة مروة سليم

عثر مجموعة من صيادي أسماك القرش في جنوب إفريقيا على سمكة أقدم من الديناصورات، والتي يعتقد الكثيرون في المجتمع العلمي أنها انقرضت، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيوز ورك".

وأضافت الصحيفة نقلا عن منصة الحفاظ على البيئة غير الهادفة للربح "Mongabay News" أن السمكة الأحفورية ذات الأربع أرجل والمعروفة باسم "الكولاكانث" حية وبصحة جيدة.

واكتشف الصيادون السمكة أثناء رحلة صيد في غرب المحيط الهندي قبالة سواحل مدغشقر.

وتمكن الصيادون من اكتشاف هذا النوع من الأسماك بفضل استخدامهم للشباك الخيشومية التي تستخدم عادة في رحلات صيد أسماك القرش، حيث أنه هذه الشباك يمكنها الوصول إلى تجمعات الأسماك على عمق يتراوح من 328 إلى 492 قدماً تحت سطح الماء.

ويستخدم الصيادون هذه الشباك أثناء بعض رحلات صيد أسماك القرش للحصول على زعانفها وزيتها.

ويعود تاريخ السمكة إلى 420 مليون سنة، وكان يُعتقد أنها انقرضت حتى عام 1938.

وأشارت دراسة حديثة في مجلة "SA Journal of Science" إلى أن أسماك السيلاكانث، قد تواجه تهديدا جديدا بالبقاء على قيد الحياة مع زيادة صيد أسماك القرش، التي بدأت في الازدهار في الثمانينيات من القرن الماضي.

وكتبوا "ليس هناك شك في أن الشباك الخيشومية الكبيرة المستخدمة في صيد أسماك القرش هي الآن أكبر تهديد لبقاء أسماك السيلاكانث في مدغشقر".

وتشير الدراسة إلى أن أسماك السيلكانث معرضة الآن لخطر "الاستغلال"، مضيفة إلى أن مدغشقر هي بؤرة أنواع مختلفة من هذه الأسماك.