5 طرق للتغلب على الأرق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد الأرق مشكلة كبيرة تؤدي لاضطراب النوم ويعاني منه كثيرون قد تحتاج لتناول أدوية، وفي حال لم تعد الأدوية تجدي نفعا لعلاج الأرق، ينصح الخباء بتغيير أسلوب الحياة، من خلال اتباع طرق صحية، نستعرض منها هنا 5 طرق، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

1- استبعاد الأجهزة المحمولة: تظهر الأبحاث أن وقف استخدام الهواتف المحمولة لمدة ساعة واحدة فقط قبل الذهاب للنوم يمكن أن يعزز إنتاج مادة الميلاتونين المعززة للنوم لمدة ثلاث ساعات.

2- تجنب القيلولة: وينصح الخبراء بأن أفضل وقت للقيلولة هو ما بين الساعة 2-3 ظهرًا، كما أن أخذ القيلولة في وقت قريب جدًا من موعد النومك، يمكن أن يجلب الأرق.

3- ضبط حرارة الغرفة: يقول الخبراء إن درجة الحرارة المثلى لغرفة النوم تتراوح بين 15.5 و19 درجة مئوية، حتى وإن كان ذلك في وقت الشتاء.

4- ارتداء الجوارب: ارتداء الجوارب المريحة تحافظ على الأقدام دافئة، مما يمكن أن يزيد الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم بسهولة أكبر، وهو أمر مفيد للنوم.

5- التمارين الرياضية: تساعد الرياضة في التغلب على الأرق، خاصةً إذا كان بإمكانك القيام بذلك في الخارج.