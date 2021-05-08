بالصور.. ينزل بالحبال 6 طوابق لينقذ قط

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب مصري على انقاذ قط محتجز باستخدام حبال، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع المصرية".

وأضافت الصحيفة أن المهندس أحمد المقدم أوضح خلال حواره معها أن القط كان عالقاً في مكان بدون باب على مسافة 6 طوابق تقريبا ولم تتمكن من الخروج من المكان المحتجزة فيه، وهو ما تطلب منه أن يتدلى بحبل من سطح المنزل ليتمكن من الوصول للقطة وإنقاذها.

وأضوح المقدم أنه استعان بخبرته في العمل بالمقاولات مع خبراته السابقة في إنقاذ الحيوانات وتمكن من تثبيت جسده جيداً بالحبل ونزل لإنقاذ القطة، مشيراً إلى أن هذه ليست عملية الإنقاذ الأولى له وإنما اعتاد على هذه العمليات حتى أن معدات الإنقاذ لا تفارقه أبداً.

وأضاف المقدم أن الأمر يبدو خطيراً لكن حبه لما يفعل بالإضافة لما حصل عليه من تدريبات جعلته محترفاً في الوصول إلى الحيوانات في أماكن يصعب الوصول إليها دون أن يعرض نفسه للخطر، وهو ما جعله معروفًا على مجموعات إنقاذ الحيوانات الأليفة ويجعل الناس يلجأون له في هذه الحالات الصعبة.