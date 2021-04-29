بالصور.. نحل يهاجم رجلاً ويقتله في تكساس!

المصدر: ترجمة مروة سليم

هاجم سرب من النحل رجلاً وقتلته في منزله بولاية تكساس الأمريكية، أثناء جز العشب في الحديقة الخلفية، حيث أدى تعرضه إلى إصابته بسكته قلبية،

لقي رجل يبلغ من العمر 70 عاماً مصرعه، اثر تعرضه لسكتة قلبية بعد هجوم سرب من النحل عليه، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن توماس هيكس كان تعرض للدغات شديدة عندما كان يقص حديقته في منزله الواقع بالقرب من بحيرة هوبارد كريك في مقاطعة ستيفنز بولاية تكساس الأميركية.

وتسببت لدغات النحل في إصابة جسد هيكس بالسكتة القلبية، ما أسفر عن وفاته بينما أصيبت زوجته زوني بعدة دغات ما تطلب نقلها المستشفى بعد أن وضع رجال الإطفاء عليها معداتهم لحمايتها من لسعات النحل.

وقدر التقرير الأولي لرجال المطافي أن أعداد النحل فاقت حوالي 60 ألف نحلة.