واتس آب يختبر خاصية مذهلة ينتظرها الملايين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعكف مطورو تطبيق "واتس آب" الأشهر للمراسلة الفورية حاليا على اختبار خاصية اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة على أجهزة "الأندرويد"و" أي .أو.أس" و"الويب" .

وكشفت منصة " WABetainfo" الإلكترونية - في تقرير جديد - عن احتواء تطبيق المراسلة الفوري " واتس آب" بالفعل على خيار يمكن مستخدميه من تعيين وقت أسبوع (7 أيام) وبعدها تختفي الرسائل.. وبتفعيل هذا الخيار، ينافس "واتس آب" حاليا مع عدد من التطبيقات المنافسة، مثل "تليغرام"، الذي يوفر هذه الخاصية لمستخدميه.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمنصبة " WABetainfo" - المعنية باختبار ميزات تطبيق "واتس آب" في الإصدار التجريبي - لن يستبدل "واتس آب" خيار اختفاء الرسائل بعد 7 أيام بخاصية اختفائها بعد 24 ساعة.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت "واتس آب" تحديثًا لنظام iOS يسمح لجميع المشاركين في مجموعة بتغيير إعداد الرسائل المختفية افتراضيًا .. كما يختبر التطبيق أيضًا القدرة على إحضار ميزة الصور المختفية في كل من أنظمة "الأندرويد " Android ، و أى .أو.أس" iOS.