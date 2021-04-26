السعودية.. القبض على متهمين روجا مواد مخدرة من خلال "سناب شات"

المصدر: الرياض - واس

ألقت قوات الأمن السعودية القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، "وذلك لقيامهما بترويج" مواد مخدرة من خلال "سناب شات"،وذلك كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت "واس"، أن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي أوضح أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن القبض على المتهمين، وتم العثور على 310 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بحوزتهما، كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.