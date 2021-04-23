اكتشاف فوائد مذهلة لتناول التفاح

نشر موقع "إيفري داي هيلث" الطبي المتخصص، تقريرا سلط فيه الضوء على الفوائد الصحية المذهلة لتناول التفاح.

ووفق الموقع، فإن الأخصائية الغذائية الأميركية جيسيكا ليفينسون، أكدت أنه "تم ربط التفاح بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة الأمعاء وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسمنة وبعض أنواع السرطان".



وحسب ليفينسون، فان فوائد التفاح لا تقتصر على مذاقه الحلو بل تتعدى ذلك لفوائد صحية مذهلة منها تقليل نسبة الكوليسترول وضغط الدم، لأن الألياف القابلة للذوبان التي يحتوي عليها التفاح تمنع الكوليسترول من التراكم في بطانة جدران الأوعية الدموية. وهذا يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يقوي جهاز المناعة؛ حيث يساعد تناول التفاح النظام الغذائي الغني بالألياف القابلة للذوبان في تحويل الخلايا المناعية إلى خلايا مضادة للالتهابات، وذلك وفق نتائج دراسة أجريت على الحيوانات.

كما وجدت دراسة أخرى أن نفس النظام الغذائي يحمي الفئران من الإنفلونزا. والتفاح كذلك مفيد بشكل جيد لمرضى السكر؛ إذ توصي ليفينسون الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2 بتناول الكثير من التفاح وعدم تصديق الإشاعات التي تقول إن التفاح مضر لمرضى السكر؛ فالألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح تعمل على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم ولها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم. كما ان التفاح يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تحد من نمو الخلايا السرطانية. كما انه يساعد على إنقاص الوزن؛ وذلك لأن الألياف الموجودة فيه تعمل على إبطاء عمليات الهضم وتحافظ على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، الأمر الذي يشعرنا بالشبع وعدم الإفراط في الأكل.