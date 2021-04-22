طبيب أمراض عصبية يكشف عن أفضل وضعية للنوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

السؤال الذي يطرح نفسه على من اعتاد النوم على الجانب الأيسر هو هل تضر طريقة النوم هذه بالصحة؟

الجواب، حسب طبيب أمراض القلب غيرمان غاندلمان، هو أن عادة النوم على الجانب الأيسر لا تضر. وقال الطبيب على شبكة التلفزيون الروسي:

يقع القلب خلف الجدار المصنوع من الأضلاع، أي أن ثمة ما يحمي القلب. ولهذا لا يمكن أن يخضع القلب لأي ضغط سواء كنت راقدا على الجانب الأيمن أم الجانب الأيسر.

بدوره كشف طبيب الأمراض العصبية، يفغيني سوكوف، عن طريقة ضارة للنوم، مشيرا إلى أن أضرارا قد تلحق بجسمك عندما تنام على بطنك. فعندما يستلقي الإنسان بوضعية الرقود على البطن تتضرر شرايين وأوردة الرقبة المسؤولة عن نقل الدم إلى المخ، بسبب ضرورة ميل الرأس لليمين أو اليسار. وتتسبب هذه الوضعية أيضا في ارتفاع الضغط داخل البطن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأوديما.

في ظن الدكتور سوكوف فإن وضعية الرقود على الجانب الأيمن باليدين والرجلين المنحنية قليلا هي أفضل وضعية للجسم خلال النوم الليلي.