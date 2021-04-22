مرسيدس يعترف بحاجته لحل مشاكل وقفات الصيانة

المصدر: لندن - رويترز

اعترف مرسيدس حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بحاجته إلى حل مشاكل وقفات الصيانة إذ يخوض منافسة قوية مع رد بول وهو أسرع فريق يعمل في وقفات الصيانة.

ورغم أن مرسيدس حقق أسرع وقفة صيانة في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا الأحد الماضي عندما أنهى وقفة صيانة فالتيري بوتاس في 2.24 ثانية فقد ارتكب الفريق خطأ كلفه الكثير.

وقال مسؤول الفريق أندرو شوفلين "من المنصف أن نقول إننا لسنا الأفضل، "نفقد زمنا في وقفات الصيانة وهو الأمر الذي كنا نركز عليه منذ فترة".

وتسببت مشكلة في تغيير إطارات لويس هاميلتون في تأخر بطل العالم سبع مرات خلف ماكس فرستابن الفائز في إيمولا.

وتوقف فرستابن أولا وانتظر هاميلتون لفة أخرى ليتقدم للصدارة لكن خضع لوقفة صيانة وصلت إلى أربع ثوان أنهت آماله انتزاع المقدمة من منافسه الهولندي.

ويتصدر هاميلتون البطولة متفوقا بنقطة واحدة على فرستابن بعد جولتين.

ويعد رد بول هو أسرع فريق في وقفات الصيانة ويملك الزمن القياسي البالغ 1.82 ثانية في البرازيل في 2019 وكانت وقفة صيانة فرستابن بزمن 2.27 ثانية هي أفضل ما قدمه في إيمولا.

وفي موسم 2020 كان رد بول الأسرع في وقفات الصيانة في 15 من 17 سباقا من بينها تسعة سباقات أقل من ثانيتين.

وتسبب خطأ في تأخر وقفة صيانة بوتاس في البحرين إلى 11 ثانية ليعبر خط النهاية في المركز الثالث في افتتاح الموسم الحالي.

وفي جائزة الصخير في الموسم الماضي أنهت مشكلة في وقفة صيانة جورج راسل، الذي شارك بدلا من هاميلتون لإصابة بطل العالم بفيروس كورونا، آماله في تحقيق الفوز كما انتظر بوتاس 27 ثانية قبل أن يترك مركز الصيانة دون تغيير إطارات.