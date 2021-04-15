"التربية" الصينية تصدر أوامرا بتنظيم مواعيد نوم التلاميذ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت "صحيفة الشعب اليومية أونلاين" الصينية، اليوم، أن وزارة التربية والتعليم الصينية أصدرت أول أمر لتنظيم مواعيد النوم الليلي لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية.

وحسب الصحيفة، فقد تضمن الإشعار "زيادة تعزيز إدارة وتنظيم نوم تلاميذ الابتدائية والثانوية" بلوائح مفصلة لمواعيد وساعات النوم، ومواعيد الدراسة، والدروس الخصوصية واللامنهجية، ووقت اللعب، كما لا ينبغي للواجبات المنزلية والتدريبات واللعب أن تعيق مواعيد ومدة نوم التلاميذ.

ويحدد أمر تنظيم النوم بشكل تفصيلي ضرورة ولوج التلاميذ إلى الفراش بشكل عام في موعد أقصاه الساعة 21:20، ولا يتجاوز الساعة 22:00 بالنسبة لطلاب الإعدادية، ولا يتأخر عن الساعة 23:00 لطلاب الثانوية. ويجب أن تكون عدد ساعات النوم 10 ساعات يوميًا لتلاميذ المدرسة، و9 ساعات لطلاب الإعدادية، و8 ساعات لطلاب الثانوية. كما لا ينبغي تحديد موعد انطلاق الدروس الصباحية للمدارس الابتدائية بشكل عام قبل الساعة 8:20، وللمدارس المتوسطة قبل 8 صباحاً. ولا يُسمح للمدارس بمطالبة الطلاب بالحضور إلى المدرسة مبكّرا للمشاركة في أنشطة تعليمية وتدريسية موحدة. ولا ينبغي أن يتجاوز موعد نهاية التدريب للمؤسسات التدريبية خارج المدارس الساعة 20:30، ولا يجوز ترتيب واجبات منزلية للتلاميذ بأي شكل من الأشكال.

وأشار الكتاب الأزرق للصحة العقلية لعام 2020 "تقرير تطوير الصحة العقلية الوطني الصيني (2019-2020)"، إلى أن 95.5٪ من تلاميذ المدارس الابتدائية ينامون أقل من 10 ساعات، و90.8٪ من طلاب المدارس الإعدادية ينامون أقل من 9 ساعات، و84.1٪ من طلاب المدارس الثانوية ينامون أقل من 8 ساعات، مما يبين التراجع في ساعات نوم التلاميذ بشكل تدريجي مقارنة بعام 2009.

من جانبها، تعتقد مديرة معهد أبحاث الأطفال التابع لمركز أبحاث الشباب الصيني سون تشانغ سون، أن أسباب تراجع ساعات النوم عند التلاميذ وطلاب الإعدادية والثانوية تعود إلى كمية الواجبات المنزلية، والبطء في إكمالها. كما أصبحت مشاهدة التلفاز وتصفح الإنترنت وممارسة الألعاب أسبابا بارزة تؤدي الى النوم غير الكافي عاماً بعد عام.