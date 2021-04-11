أدوية تشكل خطراً على العين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسبب بعض الأدوية بالضرر المباشر للعين، حيث اكد أستاذ متخصص بطب وجراحة العيون، إن تناول عدد من الأدوية بشكل مستمر قد يشكل خطرا على العين، فإن كحبوب الكورتيزون لأكثر من عام بشكل متواصل الأمر الذي يؤدي للمياه البيضاء، ما يستوجب عدم الإفراط فيها، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وتسبب علاجات ضعف عضلة القلب وارتفاع الضغط مثل حاصرات بيتا أو مثبطات بيتا جفاف العين، كما تؤدي أدوية السيولة الإسبرين مثلاً إلى نزيف في العين، ويحذر أيضاً من حبوب منع الحمل إذ تسبب ارتشاحاً في العصب البصري، وزغللة العين.

فيما توسع مضادات الاكتئاب الحدقة وتسبب أيضاً الزغللة، كما يحذر من أدوية الشلل الرعاش «باركنسون» إذ تسبب احتقان الأوعية الدموية وبالتالي احمرار العين.