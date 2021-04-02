تعرف إلى كيفية علاج الكسل

المصدر: موقع الإمارات اليوم



أوضح أخصائي الأمراض النفسية الدكتور يفغيني فومين، أثناء حديثه لراديو "سبوتنيك" أن حالة الكسل أحياناً ما ترتبط بمشكلات عقلية وليس فقط بالارهاق الجسدي الاعتيادي، حيث أن بعض التشوهات العميقة في تصور الواقع، يمكن أن تسبب الكسل.

وعرف الدكتور حالة الكسل موضحاً أنها تعتبر عدم ثقة الشخص بقدرته على تنفيذ المهمة المطلوبة، وانعدام الثقة بالنفس، يحرمه من القوة والقدرة للقيام بأي عمل.

وأضاف الأخصائي النفسي أن هذا نوع من التقليل من مستوى الإعداد والتأهيل الشخصي، الذي لا يمنح الشخص الثقة والقوة لتنفيذ المهام المطلوبة.

وأشار أنه توجد طرق عديدة للتخلص من الكسل، حيث أنه يمكن للشخص الذي غالباً ما يشعر بالكسل، الذهاب إلى مكان ما ومنح النفس فرصة للراحة، وأيضاً استشارة اخصائي نفسي الذي يمكن أن يصف بعض الأدوية الازمة لعلاج الكسل، أو معالج أو مدرب متخصص في السلوك لفهم الحالة، وهذه تفيد الأشخاص الذين يقيّمون إمكانياتهم تحت تأثير التشوهات العقلية.

وأضاف قائلاً أنه يجب على الشخص المصاب بالكسل بالتوجه إلى طبيب أو معالج، إذا بدأ الشخص في تقييم المواقف بصورة غير صحيحة، بسبب بعض المواقف العميقة، لاعتقاده بأنه غير قادر على التعامل مع الوضع، وتظهر عنده أفكار كارثية".