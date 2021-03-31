طفل ينشر تغريدة "غريبة" من الحساب الرسمي لقيادة الجيش الأميركي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأميركي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوم الأحد الماضي، عبارة عن حروف وعلامات مبعثرة بلا معنى، جاء فيها «l;;gmlxzssaw;».

واعتبر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي مازحاً أن هذه التغريدة معلومات سرية، مثل كلمة مرور أو رمز إطلاق نووي، تم تسريبها عن طريق الخطأ، حسب ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وتمت مشاركة التغريدة الغريبة آلاف المرات قبل حذفها. واعتذرت القيادة الاستراتيجية عنها بعد ذلك وطلبت تجاهلها.

وقال الضابط المسؤول عن حرية المعلومات في القيادة الاستراتيجية في بيان إن "مدير الحساب على (تويتر)، وأثناء وجوده في حالة عمل عن بعد، ترك للحظات حساب (تويتر) الخاص بالقيادة مفتوحاً دون مراقبة... واستغل طفله الصغير الموقف وبدأ باللعب بالمفاتيح، ولسوء الحظ ومن دون علم نشر هذه التغريدة".

وبعد نشر التغريدة بنصف ساعة، كتب مدير الحساب على "تويتر" اعتذاراً عن التغريدة جاء فيه: "أعتذر عن أي لبس... الرجاء تجاهل هذا المنشور"، وهو ما تسبب في مزيد من الحيرة لمستخدمي الإنترنت.

وبعدها، تم حذف التغريدتين من الحساب. وأكد مسؤول حرية المعلومات أنه "لم يتم اختراق حساب (تويتر) الخاص بنا".