وفاة 6 أفراد من أسرة واحدة بحريق منزلهم في فيتنام

المصدر: هانوي - د ب ا

أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الثلاثاء مقتل 6 أفراد من أسرة واحدة، بينهم رضيع يبلغ من العمر شهرين، إثر نشوب حريق في منزلهم في مدينة هو شي مينه بجنوب فيتنام.

وقد اجتاحت النيران المنزل المؤلف من أربعة طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم يكن صاحب المنزل لوك تشان تام/ 54 عاما/ في المنزل وقت نشوب الحريق، وحاول الدخول للمنزل لإنقاذ أسرته، وقد أصيب بحروق بالغة.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، جرى إرسال نحو 50 من رجال الإطفاء للمنزل لمحاولة إخراج أفراد الأسرة.

وعندما تمكنوا أخيرا من دخول المنزل، عثروا على جثث أفراد الأسرة وتمثل ثلاثة أجيال حيث تشمل زوجة تام والأبناء والأحفاد.

وتحقق السلطات المحلية حاليا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.