7 طرق لمساعدة الجسم على النوم بشكل أفضل
يمر الدماغ بمراحل مختلفة تخدم أغراضا مختلفة، وينصح باتباع استراتيجيات لمساعدة الدماغ على الاستعداد للنوم العميق، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز"، أهمها:
إضاءة خافتة: تقلل الأضواء من إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو ما يساعد على إرسال إشارة للجسم بأن الوقت قد حان للنوم.
تجنب الأكل قبل النوم مباشرة: فقد يكون لذلك آثار سلبية على نوعية النوم لأن ذلك يتطلب قدرًا لا بأس به من الطاقة لهضم الطعام.
تناول طعام غني بالمغنيسيوم: فالمغنيسيوم مكمل مفيد لمن يعانون من صعوبة في النوم. فهو من معززات النوم، ومعدن أساسي ضروري للمساعدة في تهدئة الجسم، كما أنه يعمل على تهدئة العقل.
جدول ثابت للنوم: من أفضل الطرق لتجنب التقلب في الليل هو النوم في نفس الوقت كل مساء، وينصح بالنوم بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا.
توقف عن الكافيين مبكرا: فالكثير من الناس لا يدركون أن التخلص من الكافيين يحتاج إلى 6-8 ساعات، مما يعني أن مروره عبر أنظمتنا يستغرق بعض الوقت.
ممارسة التأمل: حيث يساعد في تحويل عقلك إلى حالات الموجات الدماغية البطيئة.
استنشاق زيت اللافندر: لمساعدته على الاسترخاء.