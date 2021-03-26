7 طرق لمساعدة الجسم على النوم بشكل أفضل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يمر الدماغ بمراحل مختلفة تخدم أغراضا مختلفة، وينصح باتباع استراتيجيات لمساعدة الدماغ على الاستعداد للنوم العميق، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز"، أهمها:

إضاءة خافتة: تقلل الأضواء من إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو ما يساعد على إرسال إشارة للجسم بأن الوقت قد حان للنوم.

تجنب الأكل قبل النوم مباشرة: فقد يكون لذلك آثار سلبية على نوعية النوم لأن ذلك يتطلب قدرًا لا بأس به من الطاقة لهضم الطعام.

تناول طعام غني بالمغنيسيوم: فالمغنيسيوم مكمل مفيد لمن يعانون من صعوبة في النوم. فهو من معززات النوم، ومعدن أساسي ضروري للمساعدة في تهدئة الجسم، كما أنه يعمل على تهدئة العقل.

جدول ثابت للنوم: من أفضل الطرق لتجنب التقلب في الليل هو النوم في نفس الوقت كل مساء، وينصح بالنوم بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا.

توقف عن الكافيين مبكرا: فالكثير من الناس لا يدركون أن التخلص من الكافيين يحتاج إلى 6-8 ساعات، مما يعني أن مروره عبر أنظمتنا يستغرق بعض الوقت.

ممارسة التأمل: حيث يساعد في تحويل عقلك إلى حالات الموجات الدماغية البطيئة.

استنشاق زيت اللافندر: لمساعدته على الاسترخاء.