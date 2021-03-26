مرض غامض يثير الرعب ينتشر في دولة إفريقية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشر مرض غامض في نيجيريا، أدى إلى وفاة طالبة وأصاب أكثر من 30 آخرين، حيث تطلبت حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

وبسبب عدم توفر معلومات كافية عن المرض، أطلق مسؤولون صحيون في الدولة الواقعة غرب إفريقيا تحقيقا واسع النطاق، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وضرب المرض الغامض مدرسة داخلية في ولاية صكتو في أقصى شمال غربي نيجيريا.

وانتشرت صور تظهر طالبات أرض قاعة كبيرة في مستشفى، وبدين في حالة يرثى لها .

ويبدو أن الأكثر قلقا في مسألة المرض هو أنه معد، مما قد يعني أنه قد ينتشر على نطاق أوسع.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن المرض قد يكون "التهاب السحايا"، لكن السلطات رفضت تأكيد هذا الأمر.

ومن أعراض مرض السحايا الصداع والحمى والعنق المتصلب، والتي يبدو أن الطالبات يعانين منها.

وذكر مسؤول في وزارة الصحة بالولاية أن تم أخذت عينات من الطالبات المرضى للتحقق من أسباب مرضهن.