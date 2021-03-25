تايلاند: رجل يعاني من أوجاع البطن.. والأطباء يعثرون على مفاجأة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استطاع أطباء في تايلاند تخليص رجل يعاني من أوجاع في منطقة البطن، من أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وبحسب مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند، فإن طول الدودة التي استخرجت من بطن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، بلغ 18 مترا، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويعتقد الأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في بطن الرجل، يعود لتناوله لحم بقري نيء، يحتوي على يرقات.

وأعطي الرجل المريض الذي يبلغ من العمر 67 عاما، دواء يحفّز الدودة على الخروج من بطنه.

ويطلق العلماء على هذه الدودة اسم "تينيا ساجيناتا" أو "شريطية البقر"، وتدخل جسم الإنسان بعد تناوله للحم البقري غير المطهو بشكل جيد.