دراسة توضح سبب حدوث الطفح الجلدي عند الإصابة كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة نشرت فى المجلة البريطانية للأمراض الجلدية عن العلاقة بين الطفح الجلدي والإصابة بالفيروس التاجي، وفقا لما جاء في "اليوم السابع".

وأرجع الباحثون السبب إلى أن الطفح الجلدي فى الجسم قد يكون ناتجًا عن تفاعلات مناعية تجاه الفيروس، كما قد يكون ناتجا أيضا عن جلطات دموية أو تلف جدران الأوعية الدموية نتيجة فيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة البريطانية أن واحد من كل 5 أشخاص مصابين بالفيروس يعانون من الطفح الجلدي وتغيرات جلدية تدل على العدوى الفيروسية، حيث تبين أن الفيروس لم يستهدف الرئتين فقط بل يؤثر على أعضاء أخرى مثل القلب والدماغ والكلى، والجلد أيضا.