ما هي "متلازمة ما بعد فيروس كورونا الحاد"؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت دراسة جديدة حول الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا التي يتعامل معها بعض المرضى إلى أن ثلث الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا يعانون من أعراض طويلة الأمد وهو ما وصفته الدراسة بـ "متلازمة ما بعد فيروس كورونا الحاد"، وفقا لما جاء في موقع "سي إن إن".

وعادة ما تستمر الأعراض لمدة 4 أسابيع تقريبا، ولكن مع متلازمة مابعد فيروس كورونا الحاد، فإن الأعراض المزمنة التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع وغالبا ما تظهر المتلازمة لدى الذين يتم نقلهم إلى المشفى بسبب الفيروس.

وإليكم قائمة بالأعراض الشائعة مع متلازمة مابعد فيروس كورونا الحاد:

الإرهاق والضعف العضلي وآلام المفاصل وضيق التنفس والسعال، وقد يحتاج بعض المرضى إلى الاوكسجين، بالإضافة إللى آثار على الصحة العقلية كالقلق والاكتئاب واضطرابات النوم، ومن الأعراض الأخرى تساقط الشعر.