دراسة تحدد الأسباب التي جعلت من فيروس "كورونا" جائحة عالمية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة جديدة أن جائحة فيروس كورونا، كادت ألا تحدث تقريباً، ويُقدر الباحثون، الذين يعملون على إبراز فترة ظهور الفيروس، أنه ربما لم يصب أول شخص حتى أكتوبر في عام 2019، بحسب أقرب تقدير.

وأظهرت الدراسة أن المرض كاد ألا ينجح في التحول إلى فيروس جائحي، إلا أن الظروف المزدحمة لسوق "هوانان" للمأكولات البحرية في ووهان، وهو المكان الذي يبدو أن الجائحة بدأت منه، في منح الفيروس ما يحتاجه لينتشر في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما جاء في موقع "سي إن إن".

وقال أستاذ علم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا، مايكل ووروبي، الذي عمل على الدراسة، "إذا كانت الأمور مختلفة بعض الشيء، وإذا كان ذلك الشخص الأول الذي جلب الأمر إلى سوق هوانان قد قرر عدم الذهاب في ذلك اليوم، أو حتى إذا بقي في المنزل لأنه كان مريضاً جداً لدرجة لم تسمح له بالذهاب، فربما لم يحدث هذا، أو غيرها من حالات الانتشار الفائقة المبكرة. ومن المحتمل أننا لن نكون على علم بالأمر قط".

واستخدم الفريق التأريخ الجزيئي باستخدام معدل الطفرات المستمرة لاحتساب مدة وجود الفيروس، كما أنهم قاموا بتشغيل نماذج حاسوبية لإظهار فترة انتشاره، وكيف كان من الممكن أن ينتشر، وكيفية انتشاره بالفعل.

وتمكن الفريق من وضع حد أقصى لفترة بدء فيروس "SARS-CoV-2" بالانتشار في مقاطعة هوبي، وهو منتصف أكتوبر لعام 2019.

وقال الباحثون إن الأدلة تشير وبقوة إلى أن الفيروس لم يكن منتشراً قبل ذلك.

وتُشير الدراسة إلى أن الفيروس ظهر بالفعل في مقاطعة هوبي الصينية، وليس في أي مكان آخر، بحسب ما ذكره الباحثون.

وكتب الباحثون: "تدحض نتائجنا أيضاً مزاعم وجود أعداد كبيرة من المرضى الذين احتاجوا لدخول المستشفى بسبب كوفيد-19 في مقاطعة هوبي قبل ديسمبرمن 2019".

ومن بين عدد قليل من الحالات في نهاية عام 2019، انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم.

ولا تُظهر الدراسة أي حيوان كان مصدر للفيروس.

وتُظهر الأدلة الجينية أن الخفافيش تحمل فيروساً وثيق الصلة، وهي تُشير أيضاً إلى احتمال وجود نوع آخر وسيط من الحيوانات كان مصاباً بالفيروس، وقام بنقله إلى شخص في مكان ما.

ويتطلب حصول تفشي، أي وباء، إلى وجود شخص مصاب، والكثير من الاتصال مع أشخاص آخرين، كما في سوق مأكولات بحرية مزدحم.

وقال ووروبي: "إذا لم يكن الفيروس محظوظاً بما يكفي للعثور على تلك الظروف، فسيختفي الفيروس من الوجود حتى إذا كان قد تكيف بشكل جيد".

وفي النماذج التي أجراها الفريق، لم ينجح الفيروس إلا في حوالي 30% من الوقت.

وفي باقي الوقت، أظهرت النماذج أنه كان يجب عليه أن ينقرض بعد إصابة مجموعة من الناس.

ومن المحتمل أن السوق لم يكن المكان الذي أصاب فيه الفيروس الأشخاص لأول مرة، ولكنه المكان الذي تفاقم فيه.